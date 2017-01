Estação Cidadania vai agendar emissão da carteira de trabalho

Estação do Bosque Grão-Pará fará 60 agendamentos diários nesta quinta.

A partir do dia 2 de fevereiro, a Estação do Guamá também terá serviço.

A partir desta quinta-feira (26), o serviço de emissão da carteira de trabalho da Estação Cidadania Bosque Grão-Pará, em Belém, será agendado pelo site. A Secretaria de Estado de Administração (SEAD), responsável pela estação, informou que o atendimento se dará de segunda-feira a quinta-feira, com limite de 60 agendamentos diários.

A entrega das carteiras será feita apenas nas sextas-feiras, entre 10h e 18h. A SEAD ainda informa que a partir do dia 02 de fevereiro a emissão de carteira de trabalho será disponibilizada na Estação Cidadania Guamá, localizada na av. José Bonifácio, 2308, no horário de 08h às 14h de segunda-feira a sexta-feira, também através de agendamento no site.

Segundo a SEAD, a procura pela emissão de carteira de trabalho, serviço disponibilizado pela Superintendência Regional do Trabalho, tem sido além da capacidade de atendimento e o agendamento evitará filas e garantirá conforto e segurança aos usuários. A emissão da CTPS também é disponibilizada pela SRTE localizada na rua dos Mundurucus, 1794, no horário de 08h às 16h.

