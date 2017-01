Estado de saúde de Marisa Letícia é ‘delicado’

Marisa Letícia sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico na tarde de terça-feira (24) por causa do rompimento de um aneurisma que já tinha há cerca de 10 anos. As próximas horas, segundo informou à Veja o Dr. Kalil, serão cruciais para o tratamento dela. O motivo é que o cérebro atinge o pico de atividade 72h após um grande trauma.

