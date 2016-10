Estado de saúde de seu Francisco, pai de Zezé é irreversível

Nesta segunda-feira (17), a dupla Zezé Di Camargo e Luciano participaram do quadro “Meu Vídeo é um Show”, do “Vídeo Show”, e revelaram um problema de saúde que Seu Francisco, pai da dupla, está enfrentando. “Nosso pai, muita gente não sabe, está com 79 anos e tem um problema de saúde que é complicado, porque ele fumou a vida inteira, desde os 14 anos. Ele tem enfisema pulmonar, isso é uma doença que depois que chegou a um grau, você não recupera mais. Você tem que manter o restante bem, cuidar ao máximo”, contou Zezé. “Volta e meia, ele tem uma recaída, não pode ter bronquite, pneumonia nem pensar. O que de mais valioso a gente está podendo dar é a condição de tratamento e assistência para o nosso pai e para nossa mãe quando ela precisar também”, completou o músico. Durante a homenagem, foi mostrada a casa onde os sertanejos viveram durante a infância. Camargo, então, aproveitou para agradecer a Deus por ter condições para cuidar dos pais. “Eles moram numa casa que a gente comprou, os carros que eles andam, cada um tem o seu. Cada um tem a sua mesada por mês”, concluiu. Internado em março de 2015 em decorrência de uma pneumonia, Francisco Camargo, pai da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, voltou a ser hospitalizado pelo mesmo motivo em abril deste ano.

