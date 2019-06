Estado discute parcerias com banco chinês para investimentos em infraestrutura em Novo Progresso e região

(Foto:Rodovia BR-163 Tarciso Alberto) – O governador Helder Barbalho recebeu, na manhã desta segunda-feira (10), no Palácio do Governo, em Belém, representantes do New Development Bank (NDB), banco multilateral com sede na China. O objetivo do encontro foi dar seguimento às tratativas iniciadas em março, quando foi assinado com a corporação um contrato para empréstimo de US$ 50 milhões ao Estado do Pará. Os recursos serão aplicados em municípios da área de influência da rodovia BR-163 (Cuiabá-Santarém), na execução de obras de drenagem e pavimentação.

Entre os municípios beneficiados pelas melhorias estão Anapu, Pacajá, Porto de Moz, Itaituba, Novo Progresso, Trairão, Placas, Rurópolis, Uruará, Brasil Novo, Medicilândia e Senador José Porfírio. O vice-presidente de operações do banco, Xian Zhu, explicou que as obras devem ter início no mês de julho. Além disso, na reunião desta segunda-feira, foram discutidas possibilidades de novas parcerias, sobretudo no setor de rodovias, para melhorar a logística e, consequentemente, reduzir os custos da produção no Estado.

“Estamos bastante animados com as perspectivas de novos projetos com o governo do Pará. Já estamos trabalhando no convênio que vai beneficiar os municípios da Transamazônica, por meio dos quais vamos financiar pavimentação e drenagem para eles”, resumiu Xian Zhu.

NDB – O New Development Bank visa a resposta à necessidade de financiamento de projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável em países que constituem o “BRICS” (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), termo utilizado para designar o grupo de países de economias emergentes.

Por Elck Oliveira (GABGOV)

*Com informações de William Serique

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...