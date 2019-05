Estado do Pará ganha 430 novos policiais militares

(Foto: Marco Santos/Ag. Pará) – Novos soldados da Polícia Militar estarão nas ruas para atuar nas ações de policiamento preventivo, ostensivo e repressivo na Região Metropolitana de Belém. A solenidade que marcou a entrega de 430 novos policiais militares à sociedade ocorreu na manhã desta quinta-feira (2), na Arena Guilherme Paraense, o “Mangueirinho”, com a presença do governador do Estado, Helder Barbalho. Nesta sexta (3), o governo do Estado participa da formatura de outros 100 soldados, no município de Marabá.

O Curso de Formação de Praças 2018/2019 teve início em agosto do ano passado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Cfap) – polos Belém, Santa Izabel e Castanhal. Ao longo de nove meses, os discentes tiveram aulas de 38 disciplinas. Treinamento físico militar, armamento, munição e tiro policial, táticas e técnicas policial militar, ética, cidadania e direitos humanos e segurança pública e comunicação social foram alguns dos temas abordados durante a formação, gerenciada pela Diretoria de Ensino e Instrução da PM.

“O planejamento do curso teve o objetivo de alinhar a formação dos novos policiais militares ao cotidiano da sociedade, reafirmando os compromissos do governo do Estado e da Polícia Militar em formar profissionais parceiros do cidadão e capazes de serem mediadores de conflitos e gestores de soluções”, afirmou a comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, tenente-coronel Andréa Keyla Leal Rocha.

A novidade da formação 2018/2019 foi a capacitação ao armamento fuzil 7.62, necessária para casos em que se exige resposta e ações em um nível maior de complexibilidade e dificuldade. Os novos policiais militares ainda farão, neste semestre, o Curso de Agente de Trânsito, realizado em parceria com o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), capacitação em motopatrulhamento e curso sobre territórios de pacificação.

Destaque

O agora soldado da PM, Timóteo Siqueira da Mota, que realizou o curso no polo Santa Izabel, foi o primeiro colocado, com uma média de 9,70 pontos. Influenciado pelo pai, que é da reserva remunerada do Exército Brasileiro, e pelo irmão, oficial da Polícia Militar do Pará, o jovem de 25 anos é de Santarém e não conteve a emoção ao receber a “Medalha General Ferreira Coelho”, comenda destinada à dedicação aos estudos.

“A ficha ainda não caiu. Estou muito feliz. É muito gratificante receber essa honra do comandante-geral e do governador do Estado. Ficar em primeiro lugar não era algo pensado, simplesmente, foi acontecendo, não foi planejado”, comemorou o militar.

Solenidade

Autoridades civis e militares, além de familiares dos novos soldados acompanharam a cerimônia de formatura, que inovou desde o local escolhido até o formato apresentado. Além do momento alto da solenidade, marcada pela ação das divisas de soldado e do distintivo de curso de formação, o evento contou com uma apresentação de ordem unida sem comando, realizada pelos concluintes de forma inédita na instituição em uma formatura de soldados. O compromisso dos novos policiais e a oração do policial militar também foram momentos de destaque.

O comandante-geral da PM, coronel José Dilson Melo de Souza Júnior, celebrou a chegada dos novos soldados e parabenizou os formandos. “É motivo de alegria poder ver, graças ao trabalho da equipe de instrução, que nós temos hoje mais 430 valorosos policiais compondo o efetivo da nossa bicentenária Polícia Militar do Pará”, frisou.

O governador Helder Barbalho, que também deu nome à turma do curso 2018/2019, ressaltou que a promoção dos 423 novos soldados reforça o efetivo da instituição, após um árduo período de formação. “Que, daqui pra frente, as senhoras e senhores possam transferir o conhecimento adquirido durante o curso na qualidade dos serviços que serão prestados à sociedade, se somando aos demais praças e oficiais da instituição”, afirmou.

“O importante é a missão de servir ao nosso Estado, servir ao nosso País”, reforçou o governador Helder Barbalho, que é comandante em chefe da Polícia Militar. Ele frisou que o Estado vai realizar, no segundo semestre deste ano, um concurso público para 7 mil novos policiais militares, para ampliar o efetivo da PM paraense, que, após a formatura, passa a ter uma tropa de 16,5 policiais militares.

(Com informações da Agência Pará)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...