Estado do Pará se consolida como maior produtor de cacau do Brasil

A terra do cacau é o Pará. O estado consolidou sua posição de maior produtor de cacau em grão do país. Sozinho, o Pará responde por quase 50% da produção nacional, à frente da Bahia , segunda colocada. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de junho, divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a pesquisa, a produção de cacau em grão do Pará deverá atingir 116 mil toneladas neste ano, acima das 105 mil toneladas previstas para a Bahia.Também na mandioca, a liderança é do Pará, com produção estimada pelo IBGE de 4,2 milhões de toneladas este ano, cerca de 21% do total nacional. Com isso, o Estado paraense se coloca como o maior produtor brasileiro de mandioca.

PIMENTA DO REINO

Já na pimenta do reino, a produção paraense deverá atingir 35 mil toneladas, com participação igualmente relevante de 45% da produção brasileira. Assim, o Pará é o segundo maior produtor, atrás apenas do Espírito Santo, com previsão este ano de 36,9 mil toneladas do produto. Já a estimativa da safra de abacaxi no Pará é de 223 mil toneladas, ou 14% da produção do Brasil. No ranking nacional, o estado é o terceiro maior produtor, atrás de Paraíba (279 mil toneladas) e Minas Gerais (236 mil toneladas).

ESCOAMENTO

Para garantir que a produção paraense ganhe ainda mais em produtividade e agilidade, o Ministério da Integração Nacional, seguindo uma de suas diretrizes, a de trabalhar pelo desenvolvimento regional, investe na recuperação de estradas para garantir o fluxo de produtos, melhorando a acessibilidade dos produtores rurais. O ministro Helder Barbalho autorizou, em junho, a liberação de R$ 6 milhões para recuperar e ampliar a rodovia PA-279, no município de Tucumã.

A via é uma das mais importantes para o escoamento da produção agrícola e pecuária da região e atende uma população de cerca de 36 mil habitantes. A ação beneficiará todo o ciclo produtivo rural da região, facilitando o fluxo de mercadorias, produtos in natura (como o cacau) e industrializados, melhorando a acessibilidade dos produtores rurais e o próprio tráfego urbano.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...