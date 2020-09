Estado do Pará vai receber R$1,2 milhão para investir em saneamento básico

Recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) chegam a 12 estados e contemplam abastecimento, esgotos e continuidade de obras. – (Foto:Reprodução)

O município de Santarém, no oeste do Pará, vai receber R$1,2 milhão a ser investido na ampliação do abastecimento de água no bairro Nova República. O recuso foi liberado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para a continuidade de obras de saneamento básico. Ainda na Região Norte, outros dois municípios serão beneficiados: Macapá (R$ 57 mil), no Amapá, e Ji-Paraná (R$ 43,2 mil), em Rondônia. A primeira cidade utilizará os recursos em obras de saneamento integrado na orla do Aturiá e a segunda, na ampliação do sistema de esgotamento sanitário.

“Estamos seguindo a orientação do presidente Jair Bolsonaro de não deixar obras públicas paralisadas. As ações na área de saneamento são fundamentais para garantir mais saúde e qualidade de vida para a população”, ressaltou o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. A responsabilidade pelas intervenções é dos estados e municípios e os pagamentos são feitos de acordo com a execução dos projetos.

Desde janeiro, mais de R$ 444,2 milhões do Orçamento Geral da União (OGU) foram repassados pelo MDR para garantir a continuidade de empreendimentos de saneamento básico pelo País. Outros R$ 496,5 milhões foram assegurados para financiamentos por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Atualmente, a carteira de obras e projetos da Pasta no setor – contratos ativos e empreendimentos em execução ou ainda não iniciados – é de R$ 21,1 bilhões para financiamentos e de R$ 19,6 bilhões para o Orçamento Geral da União.amento sanitário, manejo de águas pluviais e saneamento integrado, além da elaboração de estudos e projetos.

Por:Redação Integrada

