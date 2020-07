Estado prepara concursos para as áreas de segurança, saúde e educação

Haverá concurso para Sespa, Hospital de Clínicas e Hospital Ophir Loyola (Alex Ribeiro / Ag. Pará)

Polícia Civil ofertará cerca de 1.500 vagas para os cargos de delegado, escrivão e papiloscopista

Novos editais devem ser lançados pelo governo do Estado principalmente nas áreas de segurança pública, saúde e educação. A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informou que estão em fase licitatória os processos de contratação da banca organizadora para a realização das provas da Polícia Civil (PC) e Polícia Militar (PM).

O governo do Pará já iniciou os preparativos para órgãos de segurança pública (polícias Civil e Militar, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran); saúde (Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna e Hospital Ophir Loyola) e educação (Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Outras áreas também devem ser contempladas, como a fiscal – concurso para Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), com cargos de nível superior; ambiental (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade/Semas), e administrativa (Procuradoria-Geral do Estado do Pará/PGE, cargo com formação em Direito).

Em um ano e meio o Governo do Pará já nomeou mais de 3.200 aprovados nos concursos da Seduc; Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev); Agência de Regulação e Controle dos Serviços do Pará (Arcon); Seap; Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará); Secretaria de Estado de Comunicação (Secom); Seplad e Fundação Carlos Gomes, que teve 60 convocados no último dia 8.

Tramitação – Órgãos como Seduc e Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) já tiveram nomeações, e aguardam para concluir esses certames, que estão dentro do prazo de vigência. Já o da Fundação Hemopa foi homologado, porém aguarda alguns trâmites para convocar aprovados. Dois concursos – Detran e CPC Renato Chaves – estão em fase de curso de formação para os aprovados, que por conta da pandemia de Covid-19 aguardam novo cronograma.

A secretária adjunta reafirmou o compromisso do Governo do Pará com o ingresso de servidores mediante concurso público e com o fortalecimento de áreas essenciais, como segurança pública, saúde e educação. “Continuamos com a mesma postura. Mesmo diante da pandemia não paramos os nossos trabalhos. A prioridade permanece sendo concurso, e estamos fazendo de tudo para agilizar os que estão em andamento. Mas precisamos respeitar as regras da OMS (Organização Mundial da Saúde) e o decreto do governador”, pontuou Thainná Alencar.

