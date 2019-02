“Estado tem maiores prioridades”, diz Bolsonaro sobre patrocínios culturais da Petrobras

Bolsonaro não quer apoio cultural por parte da Petrobras (Reuters)

Presidente afirma que incentivo da cultura não deve estar a cargo de uma petroleira

O presidente da República, Jair Bolsonaro, criticou o financiamento estatal da cultura no Brasil. Pelo Twitter, Bolsonaro disse que embora “reconheça o valor da cultura e a necessidade de incentivá-la”, o financiamento das atividades culturais “não deve estar a cargo de uma petrolífera estatal”, em referência à Petrobras.

“A soma dos patrocínios dos últimos anos passa de R$ 3 BILHÕES”, tuitou o presidente, que disse ter determinado a reavaliação de contratos.

Bolsonaro ainda disse que “o Estado tem maiores prioridades” e defendeu que “incentivos devem ser direcionados de forma justa, enxuta, transparente e responsável”, e não “em detrimento das principais demandas de nossa sociedade”.

07.02.19

