Estado vai assumir e ampliar serviço de hemodiálise em Santarém

Um acordo entre o governo do Estado e a Prefeitura de Santarém, mediado pela promotora de Justiça Lílian Braga, do Ministério Público local, acende uma luz no fim do túnel para dezenas de usuários do serviço de hemodiálise que vivem à sombra de um impasse: a precariedade no atendimento a pacientes renais crônicos.

Pelo acordo, a Secretaria de Saúde do Pará assumirá integralmente a gestão desse serviço, que é mantido desde 2005 pela Secretaria de Saúde do município, em cooperação com o Hospital Regional de Santarém. No entanto, para cumprir o trato, a Sespa precisará instalar no Regional mais de 40 novas máquinas de hemodiálise, em adição aos 27 equipamentos atuais.

“Reconhecemos como legítima a reivindicação da Prefeitura de Santarém, que entende como plausível a nossa necessidade de prazo para consolidar o acordo”, disse o secretário estadual de Saúde, Vitor Mateus. “Prevaleceu o bom senso”, atestou.

Ficou estipulado o prazo de 20 dias para a apresentação do plano de ação da Sespa e o período de seis meses para a instalação dos novos pontos de hemodiálise. Neste intervalo de transição da gestão municipal para a estadual, foram definidas medidas emergenciais.

Uma dessas medidas é a instalação, com apoio do governo do Estado, de duas novas máquinas no hospital municipal, onde existem dez equipamentos. Além disso, serão feitos alguns ajustes nos protocolos de procedimentos do Hospital Regional que permitirão ampliar a capacidade de receber pacientes da nefrologia.

Fonte: Agência do Pará.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...