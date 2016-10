Estados do Sul fazem plebiscito para se separar do Brasil.

Foto: Divulgação- Algumas urnas já estavam espalhadas neste sábado por pontos estratégicos da capital gaúcha, mas a eleição era outra: um plebiscito popular, totalmente não oficial, sobre a separação dos três estados do Sul- Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina no restante do país. A consulta está sendo realizada por integrantes de um movimento separatista que ganhou o nome de “Plebisul”, que tem até página na internet e uma sede em Passo Fundo (RS).

O movimento separatista começou em Santa Catarina, e teve pouca divulgação no Rio Grande do Sul, que enfrenta sérias dificuldades financeiras. No Parque da Redenção, duas urnas foram montadas, e pessoas tinham dos dedos marcados com corante roxo para não haver fraude, segundo os organizadores.

A faixa do plebiscito divida espaço no parque, na tarde ensolarada, com as barraquinhas dos partidos políticos. A Redenção, ou Parque Farroupilha, é conhecida por ser um tradicional espaço de feira de artesanato – o Brique da Redenção- e manifestações políticas e culturais. A faixa convidava os eleitores a responder a seguinte pergunta: Você quer que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul formem um país independente? O movimento se chama “Plebisul”.

Um dos responsáveis pelas urnas na Redenção, o psicólogo Paulo Albuquerque disse que a divulgação foi maior no interior e que em Porto Alegre até foram reduzidas as urnas. ‘O Brasil precisa mais do Sul do que o Sul do país’, disse ele.

Alguns eleitores procuravam o espaço e votavam. O plebiscito divida o espaço com a campanha real, da eleição deste domingo. O movimento tem até página internet.

Militantes dos partidos, com bandeiras, passavam pelo local. Alguns notavam a existência das urnas, outros não.

