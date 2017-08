Estágio para o Ministério da Agricultura contempla o Pará

O CIEE está com inscrições abertas em processo seletivo para preenchimento de 784 vagas de estágio, sendo 559 para o ensino superior e 225 para o ensino médio, e formação de cadastro reserva para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

A seleção contempla 56 cidades do país, incluindo o estado do Pará. Também fazem parte Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

O candidato deverá ter disponibilidade de estagiar em regime de 4h diárias e 20h semanais ou 6h diárias e 30 semanais, de manhã ou à tarde.

Mais informações no edital, disponível no site www.ciee.org.br, onde devem ser feitas inscrições e prova on-line gratuitas até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 1º de setembro.

Fonte: DOL.

