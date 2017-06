Estátua em homenagem aos “Garimpeiros” está pronta para ser inaugurado ao som de Amado Batista em Novo Progresso

Com 2,5 metros de altura, uma estátua de concreto de um GARIMPEIRO foi construída para homenagear os “GARIMPEIROS” que desbravaram a cidade de Novo Progresso e região.

Ela está pronta na Avenida Jamanxim área central – na rotatória com Avenida Brasil, as mais movimentada da cidade

A peça custou em torno de R$ 15 mil e foi produzida pelo escultor Apolinário Oliveira. O Município fez um contrato de prestação de serviços com o artista no montante de R$ 26 mil para construir mais duas obras de “Bem Vindos a Novo Progresso” na entrada da cidade e restaurar mais três obras existentes na Orla do Lago Municipal.

Processo: 1206001/2017. Contrato Nº 1406001/2017/PMNP.

Contratante: Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA.

Contratado: Manoel Apolinário Oliveira de Sousa (CPF 407.230.622-34)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTISTA PLÁSTICO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA, DOIS LETREIROS E RECUPERAÇÃO DE TRÊS OBRAS JÁ EXISTENTES NA ORLA DO LAGO MUNICIPAL.

Valor Global: R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Vigência do Contrato: 14 de Junho de 2017 à 14 de Agosto de 2017.

UBIRACI SOARES SILVA

Prefeito Municipal

A inauguração da estátua está prevista para 30 de julho e vai contar com a participação do Artista Nacional “AMADO BATISTA”, para participar do show basta levar 02 (dois) kg de alimento não perecível no estádio Municipal.

“Vais ser um dia de muitas emoções. A obra ficou linda e o lugar não poderia ser mais apropriado. Foi em Novo Progresso onde nos fazíamos as compras e fomos atendidos por médicos e sobrevivemos os momentos mais difíceis em busca ao ouro, por um bom tempo descriminados, estou muito feliz com tudo isso”, destacou Paraná Garimpeiro , ao ver estátua pronta!.

Para o Prefeito Macarrão (PSC) de Novo Progresso, destacou que a obra eterniza o legado do garimpo, nacionalmente conhecido e muitas vezes esquecido aqui em nossa cidade! “Está estátua dele com a bateia com ouro, lembra que os Garimpeiros continuam regendo o nosso município, gerando emprego e renda todos os anos”, afirmou.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

