Estava Desaparecido -Equipe de busca localiza destroços de avião que decolou de Novo Progresso domingo dia 13

Foi localizado nesta terça feira (21) destroços de uma aeronave que decolou de Novo Progresso e caiu na área da reserva indígena Rio Branco, em São Miguel do Guaporé (RO). Acredita-se que trata-se do avião em que estava Adeilson Lenke . Ele tinha como destino a cidade de Ariquemes em Rondônia.

Adeilson Soares Lenke, teria levantando voo no último domingo (13) com uma aeronave particular, de propriedade da família, na cidade de Novo Progresso no estado do Pará com destino a Ariquemes em Rondônia, e desde então não teria dado notícias. A Policia Militar e Bombeiros da região iniciaram buscas a aeronave logo após a comunicação de seu desaparecimento.

Uma equipe de buscas formada por amigos, índios e familiares, encontraram nesta terça feira os destroços da aeronave.

Ainda não se sabe quantas pessoas estavam no avião.

O filho de Adeilson, Jhon Robert Lenke procurou a Polícia e informou que seu pai possui uma aeronave de pequeno porte e que constantemente costuma fazer o trajeto entre Pará e Rondônia, em virtude de ele trabalhar com atividades de garimpo. Informou também que a aeronave não possui registro na ANAC – Agencia Nacional de Aviação Civil – e nem plano de voo, motivo pelo qual a Força Aérea Brasileira não tem conhecimento do desaparecimento da aeronave.

Adeilson Soares Lenke , tinha área de terra e trabalha como empresário no ramo de garimpo na região, ele é irmão do ex-presidente da Câmara Municipal da cidade de Jaru, Agnaldo da Silva Lenke, popular Agnaldão.

Assista ao vídeo de busca AQUI

Por: Adecio Piran para Jornal Folha do Progresso, com informações

