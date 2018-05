Estava em Novo Progresso-Pai de cantor sertanejo se emociona com apoio do filho à greve

O caminhoneiro Ednei Tavares, pai do Barretto da dupla sertaneja Bruno & Barretto, está no bloqueio do Posto 10 da BR 364, sentido Várzea grande, desde segunda-feira (21), quando começou a paralisação nacional dos caminhoneiros. Na estrada há 32 anos, o motorista de longa data recebeu apoio do filho nesta mobilização de cenário nacional.

Natural do Paraná, o caminhoneiro estava no município de Novo Progresso (PA) e ia para Conceição da Aparecida (MG), onde a dupla se apresentaria na sexta-feira (25). Ele transporta os equipamentos dos cantores.

Entretanto, ele parou em Cuiabá e acabou aderindo ao movimento de greve dos caminhoneiros, que teve início na segunda-feira (21) e causou repercussão nacional, com bloqueios e entregas de produtos paralisadas.

Ednei, que agora participa da sua quinta greve, fala com esperança sobre o movimento grevista e o reflexo dela. “O caminhoneiro nunca acredita que vai paralisar, porque nunca conseguimos fazer uma greve que parasse o Brasil e que desse certo. Então às vezes ficávamos parados em casa e daqui a pouco, uns caminhoneiros voltavam a trabalhar e aí não conseguíamos acordos”, disse. Não há pretensão de recuo.

Com o aumento do preço do combustível, a situação ficou insustentável para os caminhoneiros, além da precariedade das estradas e os preços abusivos dos pedágios. “O motorista aguentou enquanto pode, agora não dá mais, a despesa estava chegando a 70%. Tem caminhoneiro que tem caminhão mais velho, que gasta mais, e com o preço do combustível não dava”.

A família “B&B” vem das estradas, pois não é só Ednei que é caminhoneiro, mas seus irmãos também. “Eu acho legal a iniciativa deles de apoiarem a greve, porque na realidade, meus irmãos, tios dele (Barretto), também são caminhoneiros, então estamos todo mundo sofrendo, tem mais é que apoiar”, conta.

De acordo com a assessoria de imprensa dos artistas, o caminhão da dupla já parou 12 vezes na estrada para conversar com os grevistas. Barretto tem descido do ônibus e falado pessoalmente com os líderes grevistas, dizendo que a “família BeB apoia a greve e as reivindicações”. Durante as paradas, os caminhoneiros cercam o artista para conversar e tirar fotos.

Por:Olhar Direto – Vitória Lopes

