Estelionatários que deram golpe de R$ 170 mil são presos

Quatro integrantes de quadrilha responsável por aplicar golpes que lesaram vítimas em mais de R$ 170 mil, em diversas cidades do Pará, foram presos nesta quinta-feira (21), na cidade de Rondon do Pará, no sudeste paraense.

Eles serão apresentados na sede da Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE), em Belém, no início da noite de hoje.

Denominada de Voo Livre, a operação é resultado de investigações sobre a atuação de estelionatários que tinham como alvo uma empresa de táxi aéreo.

“Os estelionatários locaram aeronaves (da empresa) com destino à cidade do Rio de Janeiro e efetivaram pagamento com depósito bancário fraudulento”, explica o delegado Neyvaldo Silva, diretor da DIOE.

Dentre os presos, está Thales Cancio Carvalho que é considerado um estelionatário interestadual, com antecedentes criminais em outros Estados, principalmente, no Estado de Goiás.

Os demais presos serão devidamente identificados na chegada à DIOE, em Belém.

(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...