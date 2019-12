Estes são os smartphones Android que não serão mais compatíveis com o WhatsApp

Alguns aparelhos Android não serão mais compatíveis com o app de mensagens WhatsApp. A mudança começa a vigorar já no início do próximo ano.

Para utilizar todos as funcionalidades do app atualmente, é necessário ter um smartphone com o sistema operacional 4.0.3 ou mais recente.

No Android 2.3.7 ou anterior, uma versão mais antiga do sistema, já não é possível mais criar contas novas e nem reverificar contas existentes.

No entanto, por uma liberação da plataforma, ainda é permitido usar o aplicativo de forma limitada nas versões.

Contudo, segundo o aplicativo, isso deve mudar em 2020. A partir de 01/02 não será possível usar o app (de nenhuma maneira) no Android 2.3.7 ou versões anteriores.

Como explica no site oficial, a versão do sistema do Google perderá o suporte na data prevista. Saiba mais neste link.

Por:metrojornal.com.br

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...