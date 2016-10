Estiagem e queimadas agravam tempo seco e deixam município em estado de atenção

“Falta de chuva e número de queimadas em Novo Progresso favoreceram a queda no índice da umidade”.

A péssima situação climática em nossa região favorece as queimas de pastagens, e o município entra em alerta com a baixa umidade relativa do ar.

A falta de chuva, atrelada ao número de queimadas registradas na região de Novo Progresso , favoreceram a queda no índice da umidade do ar nesta quarta-feira (19), o clima ficou insuportável durante o dia.

Essa realidade preocupa, a baixa umidade relativa do ar dificulta a dispersão de poluentes.

Esses poluentes, na forma de diversos tipos de partículas (ácaros, o enxofre que sai do escapamento de veículos, poeira e restos de materiais queimados, fumaça, entre outros) ao ficarem em suspensão no ar, acabam sendo inalados pelas pessoas, favorecendo a ocorrência de problemas respiratórios e infecções.

El Ninõ

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que vem monitorando a distribuição das chuvas no Brasil, mostra que nos últimos dois anos o volume de chuvas ficou abaixo do normal em quase todo os estados, em especial na Região Amazônica

De acordo com estudo dos pesquisadores da agência espacial americana Nasa (National Aeronautics and Space Administration), ano de 2016 deverá ser mais seco na Amazônia em comparação aos anos de 2005 e 2010, períodos de estiagem severa na região.

Leia Também:Estiagem na Amazônia pode bater recorde histórico em 2016

Cuidado

Em Novo Progresso não tem Corpo de Bombeiros, e requer uma atenção maior por parte dos moradores, que devem cuidar do seu quintal, terreno e propriedade sem usar o fogo como mecanismo de limpeza”. O clima seco na região deve persistir. Não há previsão de chuva para Novo Progresso até o final do mês de Outubro, segundo os dados meteorológicos.

Cuidar da Saúde

Para amenizar os sintomas e desconfortos do clima seco, especialistas orientam sobre algumas medidas que podem ser adotadas no dia a dia. O soro fisiológico, por exemplo, deve ser usado diariamente.

A lavagem da narina com água corrente não tem o mesmo efeito de hidratação da mucosa.

No inverno, quando ocorrem dias com baixa umidade do ar e alta concentração de poluentes, esses sintomas se tornam ainda mais constantes, favorecendo complicações respiratórias. Por isso, fazer uso do umidificador nos ambientes internos da casa, principalmente quartos, pode amenizar os sintomas.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...