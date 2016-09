Estiagem prevista para a região oeste do Pará preocupa a Defesa Civil

Sendo um fenômeno natural que não pode ser evitado, a estiagem que afeta a região já preocupa alguns órgãos. A Defesa Civil de Santarém, oeste do Pará, realiza o monitoramento do rio Tapajós todos os dias e este acompanhamento apontou que ele está 1,68 metros abaixo do nível registrado no mesmo período em 2015, quando registrava 5,28 metros. Atualmente, a medição é de 3,60 metros.

Uma das principais preocupações do órgão é com o abastecimento de água potável nas regiões ribeirinhas e com a logística enfrentada por passageiros e trabalhadores no embarque e desembarque do porto da cidade.

Para a secretária da Defesa Civil, Luciane Sousa, um plano de contingência já foi elaborado para que possa dar suporte caso ocorra uma estiagem muito forte. “É preocupante. A gente está fazendo o monitoramento do rio e com essa análise que veirificamos que estava cada vez mais abaixo comparado aos anos anteriores e elaboramos o plano de contingência (…). Já enviamos para todos os órgãos que são parceiros da Defesa Civil e estamos fazendo esse monitoramento do nível dos rios”, enfatizou.

Volta do período chuvoso

Conforme o meteorologista Gabriel Costa, o fenômeno El Niño, um dos fenômenos naturais mais fortes já registrados na história, está perdendo força, fazendo com que o período chuvoso comece com chuvas intensas em meados do mês de novembro. “A estação chuvosa desse ano tende a ter acumulados maiores do que o período passado que estava influenciado pelo El Niño. Podemos esperar bem mais chuvas esse ano”, explicou.

Do G1 Santarém, com infomações da TV Tapajós

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...