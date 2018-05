‘Estou aprendendo a ser um camisa 9’, diz Diego Souza

Em seu início no clube tricolor, ele não conseguiu ter bom rendimento, errou pênalti na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, e teve especulada transferência para o Vasco

Autor do gol da vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o rival Santos no domingo (20), Diego Souza comentou sobre seu bom momento. O jogador exaltou o aprendizado por trabalhar em uma posição em que não estava acostumado.

“Eu estou aprendendo a ser um camisa 9. Tive dificuldade de aproximação. Nunca fui um camisa 9, sempre fui um camisa 10. Mas agora a gente conseguiu encaixar um posicionamento que deu certo. Isso me deixou muito feliz. As vezes vou ao espaço que o Nenê cria para eu poder fazer um papel de meia”, falou Diego à ESPN.

O jogador está em momento de reviravolta no São Paulo. Em seu início no clube tricolor, ele não conseguiu ter bom rendimento, errou pênalti na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, e teve especulada transferência para o Vasco.

O atacante disse que o técnico uruguaio Diego Aguirre e seus companheiros de elenco foram fundamentais na mudança. “Ele passou uma confiança. E isso faz com que você se sinta bem para fazer o que tem que fazer dentro de campo. Meus companheiros me ajudaram bastante, sempre me jogando para cima. E isso tudo ajudou muito”, acrescentou o atleta.

Como comprovação desta evolução, Diego Souza balançou as redes nos últimos três jogos que disputou -contra Atlético-PR, Rosario Central e Santos. Na rodada anterior, contra o Bahia, ele não entrou em campo por causa de dores na coxa esquerda.

Fonte: Folhapress

