‘Estou curada’, diz menina que teve câncer e comoveu a web

“Hoje eu posso dizer: eu estou curada”, publicou em sua página do Facebook a menina de Jaú (SP) que comoveu a web com sua história de superação de um câncer no cérebro. Lorena Reginato criou um canal no youtube e realizou o sonho de conseguir mais de 1 milhão de inscritos. Nesta quinta-feira (26), ela realizou mais um sonho ao retornar ao médico e ter a notícia que estava livre das sessões de quimioterapia.

Para Fiorella Reginato, mãe da youtuber, a notícia que as duas receberam nesta quinta-feira resume o quanto valeu lutar contra a doença durante todo este tempo e um sonho que se realizou. “Quando entramos nesse mundo da doença parece que nunca vai ter fim e que vamos viver a dor pelo resto da vida. Mas hoje teve um fim. Foi um alívio e a família toda está muito contente”, desabafa.

A próxima fase da vida da youtuber será de reabilitação. Ainda segundo Fiorella, Lorena passou a retomar a vida social. Ela passou a frequentar aulas de hidroginástica e retomou as idas ao cinema, que havia parado quando a saúde dela ficou fragilizada com a queda de neutrófilos.

Sucesso na web

Lorena garante que vai manter seu canal no Youtube atualizado e que pretende contar aos inscritos no Careca TV as novidades sobre sua saúde. “Os médicos, meus amigos e também as pessoas da internet me deram muita força e foram muito importantes para mim. Então eu quero explicar direitinho como eu soube que fiquei curada”, afirma.

A menina também contou que ficou muito feliz com a repercussão de seu primeiro vídeo em pouco tempo. “Eu passei para agradecer todas as pessoas que curtiram, compartilharam, se inscreveram, comentaram. Muito obrigada. Eu nunca imaginei que ia ter tudo isso.” (Veja o acima)

Apesar de sempre sonhar em fazer vídeos, a moradora de Jaú (SP) nunca imaginou que faria sucesso. “Era só para me divertir, nunca achei que ia ‘bombar’. Agora que fez sucesso vou fazer mais e mais”, conta.

No primeiro vídeo, postado com a ajuda da irmã Larissa, a mais youtuber falou com bom humor sobre sua condição física após tirar um tumor da cabeça. Ela faz questão de explicar que a voz fina e as “tremidinhas” são consequências da cirurgia que fez. (Clique aqui para ver o vídeo completo).

O vídeo fez tanto sucesso que ela já está sendo reconhecida na rua. “Na escola foi bem legal. Cheguei e o pessoal começou a tirar foto, pedir autógrafo. Saí para almoçar e já me reconheceram, vieram falar comigo. Pensei: Gente, eu já estou assim?”, brinca Lorena.

Familiares da menina estão surpresos com a fama repentina. “Eu ainda não acredito. Acho que o sucesso é devido ao carisma dela, à determinação. Antes dela ficar doente, sempre teve essa vontade de falar de esporte, mas na cama acabou vendo muitos vídeos e isso foi um incentivo. O canal foi uma forma de passar para as pessoas a luz que ela tem”, acredita a mãe, Fiorella Reginato.

Fiorella contou que quando o vídeo começou a fazer sucesso, ela e as filhas passaram a madrugada respondendo mensagens dos internautas. Lorena diz que se sente muito feliz em ajudar as pessoas. “Já teve gente que respondeu que a vida mudou depois do vídeo. Que o meu sorriso alegrou o dia delas”, comemora.

