Estou em choque’, diz engenheiro que teve carro alvejado pela PRF

Segundo Ricardo, a família seguia pela rodovia quando ouviu barulhos de sirene, e imaginou tratar-se de uma ambulância. Como a viatura não fez a ultrapassagem, o engenheiro resolveu parar o carro no acostamento. “Quando eu estava em processo de desacelerar o carro, quase parando, escutei três tiros. Um policial armado veio e apontou a arma para mim. Eu imediatamente levantei a mão e ele atirou”, relata Ricardo. A esposa de Ricardo conta que quando finalmente os policiais pararam de atirar, perceberam que houve um erro, mas tentaram apagar as evidências da abordagem que poderia ter acabado em tragédia. “Eram vários carros da Polícia Federal. Eles queriam desfazer a cena do crime, juntando os projéteis. Eles enrolaram bastante dizendo que não tinha perícia naquele horário, que não tinha de jeito nenhum”, denuncia Michelle Bezerra.

Foto Reprodução – “Estou em choque, nem consegui dormir”, desabafa o engenheiro elétrico Ricardo Bezerra. Ele, sua mãe e a esposa, que está grávida de 7 meses, foram vítimas de um ataque a tiros enquanto seguiam de carro pela BR-316 para um retiro espiritual. O veículo da família foi confundido com um carro de assaltantes. A Polícia Rodoviária Federal disparou mais de 30 vezes contra o carro onde estava a família de Ricardo. O caso ocorreu por volta de 20h30 de sexta-feira (26), no quilômetro 14 da BR-316, em Marituba.

