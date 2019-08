Estradas do Pará terão 18 novos radares

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi autorizado a instalar 1.140 novos radares para monitoramento de trânsito nas rodovias federais no Brasil. Do total, 18 equipamentos, entre radares e lombadas eletrônicas, serão instalados em BRs no Pará, sendo três na BR-010 e o restante, em um total de 15, na BR-316. A instalação foi pactuada em um acordo fechado entre o Dnit e o Governo Federal e homologada pela juíza Diana Wanderlei, da 5ª Vara da Justiça Federal em Brasília.

You May Also Like