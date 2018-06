Estradeiro verifica péssimas condições de trafegabilidade entre Sinop e Miritituba

Equipe da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja) esteve entre os dias 21 e 24 de maio na BR-163 realizando o Estradeiro, projeto que verifica a situação das principais rodovias de escoamento de grãos do país. O grupo focou no trecho de Sinop até Miritituba, distrito paraense ligado ao município de Itaituba, principal ponto de escoamento hidroviário de grãos de Mato Grosso.

De acordo com o coordenador de Logística da Aprosoja, Diogo Rutilli, a situação é preocupante. “Vimos alguns absurdos sendo cometidos, como uma operação tapa-buracos feita apenas com terra, sem uso apropriado da tecnologia. Em uma região onde o fluxo é de 600 caminhões por dia, e pode chegar até o dobro no pico de escoamento, é inadmissível que as construtoras façam esse tipo de manutenção”, destaca.

Outros 14 quilômetros, na divisa entre Mato Grosso e Pará, também não estão em boas condições. “Nesse trecho pavimentado as condições estão bem ruins comparada ao ano passado. Nós paramos, conversamos com a empresa, que nos prometeu resolver ainda esse ano e disse ter um plano de ação. Outro trecho pavimentado que está com péssimas condições, de cerca de 146 quilômetros, é o de Castelo dos Sonhos a Novo Progresso. No local, as empresas deveriam, supostamente, estar fazendo a manutenção da pavimentação. Isso não está acontecendo”, afirma o analista de Logística da Aprosoja, Julian Pereira.

Outro ponto preocupante, verificado pela equipe em trechos paraenses, é de obras realizadas nos últimos anos que já estão com problemas. “São trechos que com poucos anos de uso já está com a pavimentação comprometida. É válido lembrar que mesmo sendo mil quilômetros mais próximos do que a saída por Paranaguá, hoje, mandar a produção pelo Arco Norte custa cerca de R$ 12 a mais por tonelada do que mandar por Paranaguá ou até mesmo Santos”, completa Rutilli.

