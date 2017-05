‘Estranho’, diz mulher de agrônomo que sumiu após deixar sinais em lavoura em MT

O agrônomo Éder Tadeu Maciel, de 29 anos, desapareceu ao sair para trabalhar (Foto: Arquivo Pessoal)

O engenheiro agrônomo Éder Tadeu Maciel da Costa, de 29 anos, está desaparecido desde o dia 5 deste mês, e a polícia não encontrou nenhuma pista do paradeiro dele. A mulher de Éder, Letícia Mendes, que mora em Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá, disse que também não conseguiu contato com o marido desde essa data e que o telefone dele está desligado.

A caminhonete de Costa foi encontrada abandonada em uma plantação, em Água Boa, a 736 km de Cuiabá, para onde ele tinha se mudado no mês anterior para trabalhar. Na lavoura, havia marcas feitas com o veículo, como mostram imagens capturadas com um drone.

“Não há nenhum sinal dele. Ninguém o viu depois do dia 5. Fazemos um apelo para que quem vê-lo possa avisar a polícia ou nos comunicar”, afirmou Letícia.

Segundo a Polícia Civil, o engenheiro agrônomo teria sido visto pegando carona perto da rodovia MT-158, no entanto, não se sabe com quem Éder estaria. A polícia informou que a suspeita é de que Éder estivesse embriagado no dia em que sumiu.

A mulher do agrônomo afirmou que a família já falou com várias pessoas com quem ele poderia ter mantido contato, mas ninguém o viu e nem sabe onde ele está.

“Ele não entrou em contato com ninguém, e ele também não tinha motivo para simplesmente fugir”, disse.

Na semana seguinte ao desaparecimento, a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o desaparecimento. Já ouviu várias pessoas, mas nenhuma delas deu informação que sinalize a localização dele ou o que teria ocorrido depois que o agrônomo deixou a lavoura.

Por G1 MT

