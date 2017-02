Estreante marca dois e Atlético-MG vence a segunda no Mineiro

Fonte: Gazeta Esportiva -O Atlético-MG se recuperou da derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, pela Primeira Liga. Neste sábado, fora de casa, a equipe de Roger Machado fez 3 a 0 no Tombense, pelo Campeonato Mineiro. Danilo, duas vezes, e Otero marcaram para o Galo, que chegou aos seis pontos após duas rodadas. O Tombense tem três.

Autor de dois gols, o meia Danilo fez sua estreia pelo Atlético-MG. O jogador, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo rebaixado América-MG, não havia sido utilizado por Roger Machado até o duelo em Muriaé.

Na próxima rodada, o Galo encara o Uberlândia, dentro de casa. Antes disso, porém, os alvinegros encaram o Joinville, pela Primeira Liga. O Tombense, por sua vez, também joga como mandante, diante do Tricordiano.

O jogo – Logo aos 3 minutos, o Atlético-MG fez o primeiro. Em cobrança de escanteio, houve confusão na área e a bola acabou sobrando com Danilo, que conseguiu finalizar para as redes, abrindo o placar para os visitantes.

Depois do gol, a partida ficou movimentada, com os dois times indo ao ataque. Aos 15, Cazares teve boa chance de ampliar, mas seu arremate passou perto da trave esquerda de Darley.

Aos 19, Jonathan conseguiu assustar a defesa do Galo. Porém, seu chute foi defendido por Giovanni. Três minutos depois, Cazares e Fred fizeram bela tabela, e o atacante saiu na cara do goleiro. Contudo, perdeu ângulo ao tentar driblar o arqueiro.

O Tombense conseguiu o gol aos 34, com Daniel Amorim, mas o assistente marcou impedimento, mantendo o Galo em vantagem no placar. Os alvinegros responderam aos 40, com Ralph finalizando, para defesa de Derley. No minuto seguinte, Fred também exigiu intervenção do arqueiro rival.

Antes do intervalo, aos 44, Danilo ampliou, fazendo seu segundo gol. O meia recebeu bom passe do zagueiro Gabriel e emendou de primeira: 2 a 0, placar que se manteve até o intervalo.

Na volta do intervalo, aos 6, Daniel Amorim teve a primeira chance do Tombense, em chute travado pela defesa. Aos 13, porém, o Atlético-MG acabou com qualquer esperança dos donos da casa.

Otero, que havia acabado de entrar no lugar de Fred, acertou lindo chute de fora da área, superando Derley para marcar o terceiro do time de Roger, encaminhando a vitória atleticana.

Depois do gol, os mandantes se desestruturaram, e não mais assustaram a defesa comandada pelo goleiro Giovanni. Assim, aos 30, foi o Galo que chegou perto de transformar a vitória em goleada. Em belo toque por cobertura, Cazares carimbou o travessão.

Aos 39, o Tombense até chegou perto do tento, mas o arqueiro do Atlético-MG trabalhou bem duas vezes, em chutes de Daniel Amorim e Jonathan. Na última boa chance do jogo, aos 43, Pratto teve a chance, mas Derley salvou os donos da casa, definindo o placar de 3 a 0.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...