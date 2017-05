Estrela da Evangelização Ilumina bandeira do Pará

Peça do Círio 2017 une a Imagem de Nossa Senhora ao pavilhão do Estado.

Cerca de 2.500 fiéis lotaram a Basílica Santuário, ontem (26), para assistir à cerimônia de descida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré, do Glória para um nicho no altar. Após a missa, em ação de graças pelo aniversário de 67 anos do arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira, os devotos se reuniram na Praça Santuário para conhecer o cartaz do Círio 2017.

O cartaz reúne a Imagem Peregrina da santa padroeira da Amazônia e a estrela azul da bandeira do Pará, como símbolo da vocação mariana dos paraenses, segundo a concepção de seus autores. A peça se completa com tema do Círio 2017: “Maria, Estrela da Evangelização”.

Dom Alberto Taveira destacou que quando ele e a Diretoria da Festa de Nazaré se reuniram para definir o cartaz da 225ª edição do Círio de Nazaré, surgiu a ideia da estrela, que, segundo ele, se aplica tão bem a Nossa Senhora. O arcebispo disse que a ideia é remeter à raiz da vida religiosa do povo paraense. “Será um grande instrumento de evangelização”, afirmou.

A junção da bandeira do Pará com a figura de Maria na peça indica, na opinião do arcebispo, que esses sinais são do povo do Pará. “Isso é nosso, é Nossa Senhora que conduz o povo do Pará para Jesus”, afirmou. Dom Alberto não deixou de enfatizar a felicidade que sentiu em participar dos 11 anos de outorga do título de Santuário Mariano à Basílica e da apresentação do cartaz.

Criação da Mendes Comunicação e com foto de Roberto Porpino de Oliveira, de 63 anos, integrante da Diretoria da Festa há 12 anos e fotógrafo desde os anos 70O, o cartaz terá uma tiragem de 900 mil exemplares, alguns dos quais foram distribuídos ainda ontem na Praça Santuário. Com o lançamento do cartaz do Círio, , ressaltou ainda dom Alberto, começa a caminhada dos fiéis que vai até o final do ano.

“Para o cristão, não existem coincidências mas providências de Deus. Então, providencialmente deu certo fazer o lançamento hoje, no dia do meu aniversário. A minha família é o povo de Deus. Eu agradeço pelo dom da vida e coloco essa vida à disposição de Deus”, arrematou.

Na cerimônia de descida da Imagem Original do Glória, a emoção predominou entre os fiéis. “A Imagem Original desce do Glória em maio e em outubro, na véspera do Círio. Eu sempre venho agradecer pelo que somos e pelo que temos”, disse a professora aposentada Nazaré de Souza, de 80 anos, moradora do bairro do Umarizal.

