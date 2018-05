Estudante da UFMT é estuprada em festa em Cuiabá; suspeito é preso

A universitária, de 30 anos, foi estuprada em uma festa que ocorreu em uma residência no Bairro Boa Esperança, em Cuiabá. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima foi levada para um quarto depois de ter passado mal por conta do consumo de bebidas alcoólicas.

O crime só foi percebido por volta das 1h, quando uma amiga da jovem não a encontrou e saiu a sua procura e encontrou um quarto com a porta trancada, chamou a amiga por várias vezes para confirmar se estava tudo bem, mas ninguém respondia.

Depois de muita insistência, o suspeito abriu a porta, saiu do local vestindo a camiseta e fugiu.

A entrar no quarto a amiga encontrou a mulher apenas de blusa. No colchão, também foram encontrados preservativos e uma cueca. A Polícia Militar foi comunicada do caso.

Os policiais foram até a casa do suspeito que foi reconhecido e preso por estupro. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Só Notícias/Débora Lobo

