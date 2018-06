Estudante de direito desaparece em Santarém; família mobiliza redes sociais para localizá-la

Fernanda Viegas em postagem nas redes sociais (Foto: Reprodução/ Facebook/ Fernanda Viégas)

Fernanda foi vista pela última vez na noite de sábado (4). Ela teria ido fazer uma trilha na Serra da Piraoca em Alter do Chão. Uma campanha está circulando na web em busca de informações.

A Polícia Civil investiga o desaparecimento da estudante de Direito, Fernanda Karolinne Araújo Viegas, de 19 anos, que foi vista pela última vez na noite de sábado (4) em Santarém, no oeste do Pará. Ela teria comentado com amigos que iria fazer uma trilha na Serra da Piraoca em Alter do Chão, distante 37 km do município de Santarém, e não foi mais vista desde então. Uma campanha está circulando nas redes sociais em busca de informações.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para dar início às buscas. Uma equipe seguiu para Alter no início da noite de hoje. “Caso seja confirmada a situação em Alter, amanhã duas equipes seguirão para fazer levantamento de área”, informou o Corpo de Bombeiros.

Ao G1, um amigo de Fernanda, contou que o número de celular da jovem foi disponibilizado para a equipe de investigação da Polícia Civil no intuito de localizar a desaparecida, porém, o aparelho foi rastreado e localizado com uma amiga da estudante. Junto com o celular tinha uma carta endereçada à mãe da jovem.

Quem tiver informações sobre o paradeiro da jovem pode ligar para o telefone (93) 991499478.

Por G1 santarém, PA

