Estudante é agredida por colegas em Tucuruí

As agressoras, todas menores de idade, serão autuadas pelo ato infracional de lesão corporal e, após as primeiras providências legais, foram encaminhadas para a Seccional de Tucuruí, aonde permanecerão detidas até o Ministério Público regional tomar providências. Por: Redação Integrada ORM 25 de Outubro de 2018 às 17:58 Atualizado em 25 de Outubro de 2018 às 20:00

O caso ocorreu no colégio Estadual Ribeiro de Souza, na manhã desta quinta (25) (Foto: Reprodução) -Na manhã desta quinta-feira (25), no Colégio Estadual Ribeiro de Souza de Tucuruí, sudeste paraense, a estudante Anna Layne e uma de suas colegas foram covardemente agredidas por outras duas alunas da escola até o ponto de Anna ficar totalmente desacordada. A brutalidade foi registrada em vídeo e acabou viralizando na internet.

