Estudante leva golpe de faca no rosto ao sair do colégio

Ele foi agredido por outro jovem, que teria começado o conflito por causa de uma menina

(Foto: Divulgação) -Um adolescente, estudante da Escola Avertano Rocha, no distrito de Icoaraci, foi ferido no rosto por um outro rapaz na manhã desta terça-feira (30). O conflito teria começado por causa de uma menina, outra adolescente que também estuda no colégio, e o desentendimento entre os rapazes terminou na agressão.

Segundo a Polícia Militar, o caso foi pouco antes do meio-dia. Após a agressão, o jovem ferido foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, onde seu estado de saúde não foi revelado. O rapaz que agrediu o estudante não seria aluno da escola e foi conduzido pela PM até a Seccional Urbana de Icoaraci. A Polícia Civil não divulgou informações sobre caso, em razão do sigilo que resguarda casos que envolvem adolescentes.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou que o aluno ferido já se encontra fora de risco. A Seduc confirma que o caso ocorreu fora da escola e tem motivação passional. A direção da unidade escolar também acionou a Polícia, que apreendeu o outro adolescente. “Ele não é aluno da escola e foi conduzido à Seccional de Icoaraci”, conclui a nota.

Por: Redação Integrada ORM 30 de Outubro de 2018 às 16:54

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...