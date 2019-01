(Foto:© iStock) – Quando o estudante foi almoçar, sentiu um gosto estranho, mas acabou atribuindo-o ao novo molho de tomate que havia usado.

Estudante morre após comer macarrão feito cinco dias antes

Um jovem de 20 anos que não foi identificado morreu após consumir um espaguete que havia cozinhado cinco dias antes, o caso ocorreu na Bélgica. De acordo com o canal do Youtube do Dr. Bernard o estudante costumava preparar suas refeições da semana em um domingo e armazenava a comida em potes de plástico e bastava aquecer os alimentos para o consumo.

O caso foi estudado e publicado no Journal of Clinical Microbiology, segundo o artigo o jovem cozinhou e deixou o alimento fora da geladeira por cinco dias. Após comer o macarrão, ele estava praticando esportes e sentiu fortes dores abdominais, dores de cabeça e náuseas. Ao chegar em casa teve diarréia e vomitou, mas não procurou atendimento médico, ele apenas tentou beber água, repousar e tentar dormir.

Na manhã seguinte seus pais estranharam quando ele não apareceu na faculdade. Quando foram buscá-lo em casa ele já estava morto.

O exame do corpo revelou que ele havia morrido às 4 da madrugada, cerca de 10 horas depois de comer o espaguete. Amostras do macarrão e do molho foram enviadas para análise no Laboratório Nacional de Referência para Surtos de Origem Alimentar (NRLFO).

A autópsia apontou para necrose hepática, o que significa que o seu fígado havia parado de funcionar. Amostras fecais revelaram a presença de Bacillus cereus, bactéria responsável pela “síndrome do arroz frito”, envenenamento alimentar comumente causado por deixar arroz em temperatura ambiente por várias horas.

A amostra do macarrão e do molho enviados ao NRLFO apontaram que o alimento tinha quantidades significativas de Bacillus cereus, confirmando a causa da morte. De acordo com o portal IFLSciense as mortes por esta bactéria são surpreendente comuns.

por Notícias Ao Minuto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...