Estudante paraense vence concurso e vai representar o estado no Mercosul

Estudante paraense vai representar agora o Brasil no Mercosul nos próximos dois anos. (Foto: Divulgação)

A estudante paraense Giselly Correa ficou em primeiro lugar e vai representar o Brasil no Parlamento Juvenil do Mercosul. O anúncio saiu na noite da última terça-feira (11), pela internet.

Giselly concorreu com estudantes de todo o país e não escondeu a alegria em ser a mais votada. “Foi uma emoção muito grande, Fiquei surpresa e feliz pela conquista”, revelou a estudante, que destacou o carinho de amigos e familiares após a conquista.

“Todos que acompanharam o mês intenso de campanha, diálogo e dedicação comemoraram. Recebi ligações e mensagens de todos os cantos do Pará e até de fora. O que mais me alegra é poder representar tanta gente que luta e acredita em uma educação melhor para todos e todas. Fiquei muito feliz, mas ciente do trabalho e compromisso que terei com todo o estado do Pará”.

A estudante curte o momento da conquista com a família, porém já tem data para se apresentar para iniciar o trabalho. “Vou me apresentar em janeiro para a posse e vou representar o Brasil no Parlamento do Mercosul no Uruguai, além de estar presente em eventos oficiais sobre a educação e juventude”, finalizou.

Agora, Giselly curte a conquista ao lado da família e amigos em sua cidade natal, Bragança, no nordeste paraense.

(Diego Beckman/DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...