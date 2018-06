Estudantes brigam com estilete em sala de aula em Novo Progresso

Garota que teria iniciado discussão, alega ofensa de colega.

(Foto: Jornal O Jamanxim-Braço do menor após passar por atendimento médico.)Uma briga entre alunos da Escola Municipal João Carlos Batista, em Novo Progresso, dentro da escola foi parar na delegacia.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Conselho Tutelar foi acionado com a policia Militar pela direção da escola para atender a ocorrência. Segundo a policia informou que a briga foi iniciada por uma adolescente de 15 anos, cujo nome não foi informado.O rapaz de 15 anos, foi lecionado por sua colega de classe, recebeu atendimento médico, recebeu pontos (suturas) na lesão. A menina foi conduzida a Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, onde prestou depoimento e logo em seguida foi liberada, onde responderá por lesão corporal.Segundo a menor (agressora) ela cortou seu colega de sala, após ele “tirar” uma brincadeira que a mesma não gostou. Já os familiares do menor em palavra a nossa redação falou que o menor não é uma pessoa má ou de brincadeiras maldosas.O caso foi registrado na Delegacia de Policia Civil.Da Redação Jronal folha do Progresso com informações de Jailson Rosa (Foto Jornal o Jamanxim)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br