Estudantes da rede estadual de ensino retornam às aulas nesta segunda-feira em Belém

De acordo com a Seduc, aproximadamente 1.000 estudarão em escolas estaduais pela primeira vez.

Aulas na rede pública municipal de ensino de Belém serão retomadas nesta segunda-feira (1º). — Foto: Divulgação/Comus

Cerca de 600 mil alunos da rede estadual de ensino devem retornar às aulas nesta segunda-feira (03) em Belém. Em várias unidades de ensino, diretores e professores preparam uma acolhida na chegada dos alunos. Do total de alunos, aproximadamente 1.000 estudarão em escolas estaduais pela primeira vez.

De acordo com a Secretaria de Educação (Seduc), para garantir o mínimo de 200 dias letivos, foram distribuídos nas escolas o cronograma de aulas que deverá ser cumprido obrigatoriamente em todas as Unidades até 29 de dezembro. Entre as novidades deste ano, está a realização de três avaliações diagnósticas nos meses de março, junho e dezembro, respectivamente. São provas que vão avaliar o perfil de aprendizagem de cada aluno no início, no percurso e no final do ano letivo.

Outra novidade é a ‘Semana da Família na Escola’ que ocorrerá ao longo ano. A intenção da Seduc é incentivar os pais e responsáveis a serem mais participativos no processo de escolaridade dos filhos. Além disso, o ano de 2020 marca o início da implementação da nova Base Comum Curricular (BNCC) para todas as escolas de Ensino Fundamental e em algumas escolas de Ensino Médio. A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica e tem entre as suas premissas o protagonismo dos alunos.

Por G1 PA — Belém

02/02/2020 11h04

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...