Estudantes de Santarém são finalistas na Feira Nacional de Empreendedorismo no Paraná

Estudantes do município de Santarém, no oeste do Pará, estão disputando a final da Feira Nacional de Empreendedorismo que acontece em Londrina, no Paraná, no dia 28 de abril. Os alunos criaram um aplicativo de celular que tem como objetivo facilitar a utilização do transporte público. O app identifica a posição do ônibus da linha escolhida pelo usuário. Quem ganhar leva para a casa o prêmio no valor de R$ 2.500.

A feira é organizada pelo Centro Brasileiro de Cursos (Cebrac), uma rede de ensino profissionalizante. Durante o curso os alunos criam empresas fictícias para colocar em prática o aprendizado na área. É feita uma seleção regional e os melhores projetos vão disputar a final em Londrina.

Os finalistas de Santarém desenvolveram o aplicativo Ônibus Urbano, que tem como objetivo facilitar a utilização do transporte público. O app vai identificar o ônibus da linha escolhida pelo usuário que estiver mais próximo do ponto onde ele se contra e calcular o tempo que ele vai levar para chegar ao local.

Pensando na sustentabilidade, a ferramenta também vai mostrar pontos de coleta de resíduos próximos do percurso do usuário. E a cada 100 downloads realizados, a empresa se propõe a plantar cinco mudas de árvores na cidade.

Sobre a feira

Em abril, Londrina sediará a Feira Nacional de Empreendedorismo e receberá um time de jovens de todo o país, com novas ideias de negócio e projetos empreendedores. Nesta edição, o evento contará com um número recorde de grupos participantes: serão 69 empresas criadas pelos alunos da rede de franquias. Os finalistas foram definidos a partir de uma seleção que começou com mais de mil projetos inscritos. Os alunos passaram ao longo de 2016, por etapas locais de seleção em seus estados, até chegaram à grande final.

