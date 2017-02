Estudantes farão campanha contra assédio no carnaval em Alter do chão

Atividade acontece no dia 27 de fevereiro na vila balneária.

Objetivo é conscientizar população contra possíveis abusos.

Um grupo de acadêmicos de medicina da Universidade Estadual (Uepa) pretende realizar uma campanha de conscientização contra o assédio durante o carnaval em Santarém, oeste do Pará. A atividade acontece no dia 27 de fevereiro, durante a programação oficial da festa na Vila de Alter do Chão, em parceria com a Federação Internacional de Associações de Estudantes de Medicina (IFMSA).

De acordo com uma das representantes do grupo, a universitária Gabrielly Costa, mesmo em clima de festa, alguns abusos podem acontecer. Por isto, o grupo pretende apresentar ao público situações relacionadas ao assédio com o intuito de verificar o nível de entendimento da população sobre o assunto, além de fazer um levantamento dos registros de casos. Eles pretendem também divulgar uma cartilha, intitulada “Como chegar na gata com respeito”.

“Nosso objetivo é conscientizar a população. Não é pelo fato de ser carnaval que o assédio esteja liberado. Vamos abordar as pessoas com situações mostradas em placas para que elas possam dizer se consideram assédio ou não. Com esta atividade, pretendemos fazer um levantamento de como está o entendimento delas sobre o tema”, ressalta Gabrielly.

Ainda segundo a universitária, existem situações que acontecem neste tipo de festa que são assédio, mas muitas pessoas não consideram. O importante é deixar bem claro que para curtir qualquer folia a mulher não admite desrespeito. “Puxar a mulher pelo braço ou insistir em beijar, mesmo quando já recebeu um não são casos que acontecem muito durante o carnaval e isso caracteriza um desrespeito. Então, vamos tentar conscientizar a população”, conclui.

IFMSA

A campanha faz parte das atividades do Federação Internacional de Associações de Estudantes de Medicina, que promove um programa de intercâmbio de estudantes. É reconhecida como uma organização consultiva no que se refere a questões relacionadas com a formação, desenvolvendo vários projetos, nomeadamente em áreas como os direitos humanos e os cuidados de saúde primários.

