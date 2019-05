Estudantes são detidos após serem flagrados consumindo cachaça em praça

(Foto: Reprodução/Guarda Municipal) -Alunos foram detidos na praça Mahatma Gandhi no Bairro Cidade Nova bebendo cachaça

Cinco estudantes menores de idade de uma escola pública foram flagrados e detido pela Guarda Municipal de Parauapebas (GMP) consumindo bebida alcoólica na praça Mahatma Gandhi, no Bairro Cidade Nova, na última quarta-feira (22).

De acordo com as informações dos militares, o dono do estabelecimento comercial que vendeu a bebida aos jovens, foi conduzido para a 20ª Seccional de Polícia de Parauapebas para prestar explicações do fato.

Segundo as autoridades, dos cinco alunos, duas são meninas de 13 e 14 anos. Já os meninos tem idade entre 14 e 16 anos todos uniformaizados. Os militares ainda afirmam que por volta das 16h, a guarnição foi acionada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) que haviam alguns adolescentes consumindo cachaça na praça. Logo os guardas foram até o local e confirmaram a ocorrência e eles logo informaram o local onde haviam comprado a bebida.

Ao chegarem no comercio, que pertence a um homem identificado como Carlinho Rodrigues, onde ele foi conduzido imediatamente junto com os adolescentes para prestarem depoimento na delegacia.

De acordo com o delegado, o dono do bar vai responder pelo crime segundo o artigo 243 da lei 8.069/1992- do estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). “Vender, oferecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica”.

Ainda segundo o delegado, a detenção prevista para esse crime é a pena de detenção de dois a 4 anos ou multa.

