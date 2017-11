Estúdios da TV Globo são destruídos por incêndio

Parte dos estúdios e um galpão da TV Globo foram atingidos por um incêndio nesta quinta-feira (09), no Rio de Janeiro. As informações são do site G1, que afirma não haver feridos no local. O Corpo de Bombeiros precisou fechar a rua que dá acesso ao local nos dois sentidos. Após um árdua trabalho, as chamas foram controladas.

As chamas se alastraram rapidamente e o incêndio tomou grandes proporções, com uma coluna espessa de fumaça se erguendo sob os estúdios, antigamente conhecido como Projac.

A assessoria de imprensa da emissora informou que o fogo começou em “um galpão de apoio às gravações da novela ‘Deus Salve o Rei'”, a próxima das 19h, que tem Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa e Tatá Werneck no elenco.

Um vídeo, publicado em um dos jornais da própria emissora, mostra a intensidade das chamas no local. Veja:

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...