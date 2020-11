Estudo de balneabilidade aponta que 5 praias de Santarém continuam como ‘excelente/próprias’ para banho

Coletas de água foram feitas em 11 locais no mês de setembro. Este é o 11º Boletim de Monitoramento, que é realizado desde 2015.

Cinco principais praias da orla fluvial direita do Rio Tapajós em Santarém, no oeste do Pará, que tiveram coleta de água para estudo de balneabilidade, estão “próprias/excelente” para banho. Este é o resultado do 11º Boletim de Monitoramento, que é feito desde 2015 no município.

As praias analisadas são Ponta do Muretá, Ponta de Pedras, Pajuçara e Maracanã, além de pontos nas praias da Vila de Alter do Chão. Ao todo foram 11 locais de coletas nestes lugares. As amostras foram coletadas em setembro desde ano.

Ao longo da etapa, foram realizadas cinco coletas consecutivas com intervalos de 24 horas, considerando os dias de maior fluxo de banhistas. Foram processadas 55 análises de campo e 55 exames microbiológicos em laboratório.

De acordo com o documento, os estudos seguem requisitos determinados pela Resolução Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) nº 274 de 2000. Consideram os parâmetros que verificam a presença ou não de fatores microbiológicos indicadores de qualidade da água. Além disso, os parâmetros químicos, o potencial hidrogeniônico (pH) e como parâmetro físico, a temperatura da amostra (°C).

“Desde 2017, todas as etapas dos estudos do programa apontam a qualidade ‘Próprias e Excelentes’ para banho nas praias santarenas com maior fluxo de pessoas. Assim, garantimos a utilização segura das praias aos santarenos e todos os nossos turistas. É um indicador que garante a geração de emprego e renda, cuidados com as nossas belezas naturais, saúde e a qualidade de vida da nossa população como um todo”, informou a secretária de Meio Ambiente, Vânia Portela.



