Estupro, agressão e expulsão: Big Brother Brasil começa cercado de polêmicas

Logo do BBB (Foto: Reprodução/Globo) -Laércio, Marcos Harter e Fábio Alano, BBBs polêmicos (Foto: montagem TV Foco)

Vai começar um dos reality shows mais longevo da televisão brasileira, o Big Brother Brasil. E com ele aquela chuva de polêmicas, seja por falas de seus confinados, comportamentos de seus participantes ou ações impensadas de seus integrantes. A única certeza que se pode ter é que sem confusão o Big Brother Brasil não tem a menor graça, nem audiência.

Logo do BBB

(Foto: Reprodução/Globo)

E esse BBB 19 já começou, claro, com polêmica como esperado. Um participante foi eliminado da casa antes mesmo de entrar na mansão. O lutador de jiu-jitsu Fábio Alano foi simplesmente desclassificado do programa por uma nota oficial da Globo que não aprofundava em detalhes, simplesmente dizia que o participante apresentou “comportamento inadequado”. Isso gerou uma série de especulações, mas Fábio Alano, de 27 anos, fez questão de esclarecer em uma live realizada em sua rede social na tarde dessa segunda-feira:

Fábio Alano, sexto participante anunciado no “BBB 19” Imagem: Reprodução/GShow

Fábio Alano, sexto participante anunciado no “BBB 19”

Imagem: Reprodução/GShow

“Tinha contrato vigente e acabei não informando a emissora porque foi tudo em cima da hora. Muita intensidade e informação chegando. Acabou se percebendo que violava as cláusulas e isso gerou minha eliminação”.

Mas outros casos mais delicados causaram mais “alvoroço” dentro e fora da casa. O TV Foco Especial relembra alguns:

Daniel Echaniz (Imagem: Divulgação Globo)

No BBB12, Daniel Echaniz acabou sendo eliminado depois de uma festa regada a muito álcool. O participante seguiu para o quarto junto com Monique, outra confinada que estava extremamente embriagada. O público acusou Daniel de ter se aproveitado de Monique após observar movimentos suspeitos debaixo do edredom. A denúncia levantada fez com que a polícia invadisse a casa mais vigiada do Brasil e interrogasse a todos os envolvidos. Daniel acabou eliminado do programa sob a alegação de “grave comportamento inadequado”. Porém o inquérito foi encerrado sob a alegação que o fato ocorrido foi de consentimento das duas partes envolvidas.

Ana Clara e Ayrton no BBB18 (Foto: Divulgação)

No BBB18 a família Lima composta pelo pai Ayrton, a filha Ana Clara, a mãe Eva Lima e o primo Jorge causaram estranheza no público a primeira vista. Tudo por conta de alguns selinhos dado entre pai e filha. Os telespectadores não digeriram bem os abraços na piscina e questionaram até o ciúme do pai pela digital influencer. No fim os carinhos foram melhor absorvidos pelo público que acabaram entendendo que não era nada mais que carinho fraternal. A família Lima conquistou o terceiro lugar do reality, e Ana Clara segue contratada até hoje pela Globo.

No BBB16 Ana Paula Renault era cotada como favorita para conquistar o prêmio milionário. Porém, numa festa (mais uma vez), a empresária acabou extrapolando na bebida e acabou caindo nas provocações de Renan Oliveira, e dando dois tapas (de leve) na cara do modelo, que a denunciou no confessionário exigindo sua expulsão. Resultado: Ana Paula Renault foi retirada do reality.

Outra expulsão ocorreu também no BBB17, após uma das brigas entre o casal Marcos Harter e Emilly Araújo, o médico acabou pressionando o corpo da jovem no gramado da casa, ela acabou batendo a cabeça no chão e ficando com algumas marcas no braço devido a força do médico. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher foi até a Rede Globo, após grande repercussão nas redes sociais, e Marcos Harter acabou expulso do programa também.

No BBB16, antes da expulsão, Ana Paula Renault fez um escândalo após saber que Laércio tinha preferência por meninas mais novas. Ana Paula o chamou de pedófilo e muito mais. Laércio acabou eliminado no segundo paredão. Fora do programa acabou sendo investigado após denuncias de estupro de vulnerável e de fornecimento de bebidas alcoólicas para menores de idade, o ex-BBB acabou condenado a 12 anos de prisão, em 2017.

