Etanol subiu em 12 Estados e no DF e caiu em 11 na semana passada

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros subiram em 12 Estados e no Distrito Federal, caíram em 11 e não se alteraram no Amapá, Paraíba e Tocantins na semana encerrada em 11 de fevereiro. No período de um mês, as cotações do produto acumulam alta em 21 Estados e no Distrito Federal, queda em quatro e estabilidade no Amazonas. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação caiu 1,01% na semana, para R$ 2,753 o litro, e no período de um mês acumula alta de 1,03%. Na semana, o maior avanço das cotações foi registrado em Alagoas (3,37%), enquanto o maior recuo ocorreu em Goiás (5,54%). A maior alta mensal, de 4,79%, foi na Bahia e a maior queda foi em Goiás (3,81%).

No Brasil, o preço mínimo registrado para o etanol foi de R$ 2,275 o litro, em São Paulo, e o máximo foi de R$ 4,429 o litro, no Rio Grande do Sul. Na média, o menor preço foi de R$ 2,739 o litro, em Mato Grosso, e o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 3,89 o litro.

Competitividade

Os preços do etanol hidratado seguem sem competitividade ante os da gasolina em todo País, pela 14ª semana consecutiva, de acordo com dados da ANP. A relação é favorável ao biocombustível quando está abaixo de 70%.

Em São Paulo, onde o etanol equivale a 76,24% do valor da gasolina, o produto ficou cotado, em média, a R$ 2,753 por litro. A gasolina, em R$ 3,611 por litro. Com informações do Estadão Conteúdo.

