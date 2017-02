ETDUFPA abre inscrições de processo seletivo para cursos técnicos

Inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o próximo dia 17 de fevereiro.

Cursos técnicos de dança, figurino e cenografia estão entre os ofertados.

A Escola de Teatro e Dança (ETDUFPA) da Universidade Federal do Pará (UFPA) está com inscrições abertas até o próximo dia 17 de fevereiro para o Processo Seletivo 2017 dos cursos técnicos oferecidos pela ETDUFPA, em Belém.

As vagas de nível médico serão ofertadas para as áreas de Dança/Habilitação Intérprete-Criador, Figurino Cênico, Cenografia, Dança/Habilitação Dança Clássica e Técnico em Teatro.

As inscrições serão gratuitas e podem ser feitas presencialmente, na Secretaria da Escola, localizada na na rua Dom Romualdo de Seixas, 820, no bairro do Umarizal, ou por meio eletrônico (via online e e-mail). No caso de inscrição presencial, os candidatos devem apresentar o formulário de inscrição, devidamente preenchido, além de original e cópia dos seguintes documentos: documento oficial de identificação com foto e comprovante de escolaridade, esclarecendo que o candidato está cursando pelo menos a segunda série do ensino Mmdio. Em caso de declaração, deve constar carimbo e assinatura do responsável pela instituição de ensino.

Ao optar pela inscrição eletrônica, os candidatos devem enviar os mesmos documentos escaneados para o e-mail cursostecnicosetdufpa@gmail.com , identificando no assunto da mensagem o curso no qual o candidato está fazendo a inscrição, seguido do nome completo do candidato. Todos os documentos enviados por e-mail serão conferidos com o original pela Secretaria da ETDUFPA no ato da habilitação, se o candidato for aprovado neste processo seletivo.

O Processo Seletivo compreenderá a realização de provas escritas ou de memorial, bem como provas práticas, ambas em etapas distintas para todos os cursos. A apresentação do documento oficial de identificação com foto será obrigatória para a realização das provas, independente da etapa ou curso. Para mais informações, confira o edital.

