‘Eterna Globeleza’, Valéria Valenssa, posta foto aos 46 anos e encanta fãs

A modelo Valéria Valenssa completou 46 anos, nesta quinta-feira (5), e postou uma foto, em que aparece com um vestido branco com fenda, mostrando ao público porque merece o título de “Eterna Globeleza”. Mãe de dois filhos, João, de 13 anos, e José, de 12 anos, da sua união com Hans Donner, designer responsável pelas vinhetas de carnaval que ela fazia. Valéria foi mulata Globeleza por 15 anos, mas hoje é evangélica e se dedica integralmente à família.

