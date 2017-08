EUA alertou Espanha sobre risco de ataque em Barcelona, diz jornal

A agência de notícias “AFP” procurou um porta-voz do CNI e o ministério espanhol do Interior, que não se pronunciaram.

“Informações não confirmadas de veracidade desconhecida do fim de maio de 2017 indicavam que o Estado Islâmico do Iraque e ash-Sham (ISIS) estava planejando executar ataques terroristas não especificados durante o verão contra locais turísticos muito movimentados em Barcelona, Espanha, especificamente na avenida La Rambla”, diz o texto.

De acordo com a publicação, o Centro Nacional de Contra-Terrorismo (NCTC) dos Estados Unidos, que reúne órgão como CIA e FBI, advertiu o Centro Nacional de Inteligência (CNI) espanhol e as polícias nacional e catalã.

