EUA: ameaça de tiroteio em massa fecha escolas em Charlottesville

O Departamento de Polícia de Charlottesville, no Estado americano da Virginia, informou nesta quarta-feira (11) que todas as escolas públicas da cidade foram fechadas por medidas de segurança.

Segundo uma notificação enviada pelo FBI a funcionários públicos do município, houve uma ameaça publicada em um recurso de mídia social. A postagem fazia referência ao mortal tiroteio em massa de Las Vegas.

“As escolas da cidade de Charlottesville estão atualmente em um bloqueio modificado”, diz o comunicado divulgado à imprensa.

A mensagem exposta em uma mídia social fazia referência ao massacre ocorrido recentemente em Las Vegas, no Estado americano de Nevada, que resultou na morte de 59 pessoas e feriu centenas, no que foi o pior ataque do gênero na história do país.

A mesma postagem observou que as escolas de Charlottesville seriam o próximo alvo de um ataque como o visto em Las Vegas, de acordo com o comunicado. A cidade no Estado americano da Virginia foi notícia em agosto, quando um grupo de supremacistas brancos realizou uma marcha com menções aos Confederados (grupo da Guerra Civil americana que não aceitava o fim da escravidão), ao nazismo e à organização racista Ku Klux Klan.

O que se seguiu foram protestos contrários à marcha, e episódios de violência foram registrados ao longo de três dias.

