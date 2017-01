EUA em alerta máximo para ataques terroristas na posse de Trump

Em 20 de janeiro, Trump será empossado como o 45º presidente dos EUA

O presidente dos EUA Barack Obama, em uma reunião nesta terça-feira (17), pediu às autoridades de segurança interna e de contraterrorismo de seu país para permanecerem em alerta máximo durante a cerimônia de posse do presidente eleito Donald Trump, contra possíveis ataques terroristas, segundo disse a Casa Branca em um comunicado de imprensa.

Em 20 de janeiro, Trump será empossado como o 45º presidente dos EUA durante uma cerimônia em frente ao edifício do Capitólio, onde ele também vai fazer seu discurso inaugural.

“O presidente [Obama](…) ordenou que todas as agências mantenham seu elevado estado de vigilância para garantir que estejamos melhor preparados para proteger a pátria contra ameaças terroristas e indivíduos radicalizados à violência”, disse o comunicado.

Além de rever os planos de segurança da inauguração, diz o comunicado, Obama foi informado sobre operações de contraterrorismo em curso na Síria e no Iraque.

Obama disse que o esforço liderado pelos EUA para acelerar as operações de contraterrorismo colocou o Daesh (autodenominado Estado Islâmico) no “caminho para a derrota duradoura”, acrescentou o comunicado.

Nos últimos dias, as Forças de Segurança iraquianas fizeram ganhos significativos em Mossul, enquanto que no norte da Síria, os parceiros locais dos EUA continuam a restringir o movimento do Daesh nas imediações de Raqqa, de acordo com o comunicado. (SputnikBrasil)

