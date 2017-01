EUA esperam protestos de milhares de pessoas no dia da posse de Trump

Segundo dados da agência, o grupo DisruptJ20 (Faça Frustrar 20 de janeiro) é responsável pela organização da manifestação. Os manifestantes planejam bloquear 12 postos de controle de segurança em Washington, efetuar uma marcha de quatro quilômetros por uma das avenidas principais da cidade, bloquear as ruas na madrugada e organizar manifestações durante as celebrações da tarde. As ações serão coordenadas por cerca de 300 voluntários.

