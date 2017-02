EUA esperam terminar muro fronteiriço em 2 anos

O decreto provocou uma grave crise diplomática com o México, país que Trump deseja que pague pelo muro, ao mesmo tempo que representa o início da execução da mais emblemática de suas promessas de campanha: a construção de um muro ao longo dos 3,2 mil quilômetros de fronteira para conter a imigração ilegal. Quase um terço desta fronteira já conta com barreiras.

O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, John Kelly, disse nesta quinta-feira (2) esperar que um muro ao longo da fronteira sul dos EUA com o México esteja concluído dentro de dois anos, de acordo com uma entrevista à Fox News. “O muro será construído primeiro onde é mais necessário, e então ele será completado. Essa é a maneira que eu olho para isso”, disse Kelly na entrevista. “Eu realmente espero ter isso feito nos próximos dois anos.”

You May Also Like