EUA estudam sanções contra Mianmar pela crise dos rohingyas

O Departamento de Estado já retirou a ajuda americana às unidades militares de Rakhine, suspendeu isenções de vistos de militares e ex-militares de Mianmar e retirou convites aos comandantes militares para participar de atividades nos EUA. Além disso, os Estados Unidos estão “consultando seus aliados e parceiros sobre as opções para que Mianmar preste contas na ONU, no Conselho de Direitos Humanos e outros espaços pertinentes”.

Cerca de 600 mil membros da minoria rohingya, que Mianmar não reconhece como cidadãos, fugiram do país para Bangladesh nos últimos dois meses, quando ocorreu uma escalada da violência contra o grupo. A crise aumentou no dia 25 de agosto, após o ataque de um grupo insurgente dessa comunidade muçulmana contra instalações policiais e militares em Rakhine. A resposta do Exército de Mianmar foi uma campanha de repressão que ainda continua.

You May Also Like